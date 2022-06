Como pais, celebramos o crescimento. E, ao mesmo tempo, lamentamos o que se perde pelo caminho

Numa tarde destas, mencionei aos meus rapazes um livro que costumávamos ler juntos quase todas as noites, Brothers at Bat. Repetidamente, eles pediam-no. Líamos algumas das linhas em conjunto, linhas essas que ainda consigo recitar. Eu parava no mesmo sítio todas as noites. Eles folheavam o livro quando eu não estava no quarto. As suas páginas estão agora maltratadas, a sua capa gasta.