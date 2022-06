Vila Galé abre novo resort tudo-incluído no Brasil. Mote: escritores de língua portuguesa

Fernando Pessoa e Jorge Amado acompanham a cultura do Vila Galé Alagoas, o décimo hotel do grupo no Brasil. Com mais de 500 quartos, foi construído de raiz na Praia de Carro Quebrado, a cerca de 40 minutos de Maceió, no Nordeste.

São 513 quartos, quatro piscinas, sete restaurantes, cinco bares, spa, discoteca, centro de convenções e não só. É uma cidadela, construída de raiz, junto à praia do Carro Quebrado, no estado brasileiro de Alagoas, pronta a receber hóspedes a partir desta quarta-feira. O Vila Galé Alagoas torna-se assim o décimo investimento hoteleiro do grupo no Brasil.

Resort tudo-incluído, é “o maior empreendimento do género neste estado brasileiro”, sublinha o grupo Vila Galé. As atracções naturais circundantes também contam muito para o projecto: mar verde-esmeralda, falésias multicoloridas, paisagem de coqueiros...

Segundo o grupo português, já “com maior rede de resorts no país”, o investimento atingiu os 150 milhões de reais (cerca de 27,540 milhões de euros), já emprega 300 pessoas e espera atingir as 450 até final do ano.

O mote da decoração escolhido pretende aliar “lazer e cultura": o resort homenageia escritores de língua portuguesa de Portugal e do Brasil. “Os quartos têm sempre uma referência a um escritor”, sendo que Fernando Pessoa e Jorge Amado terão destaque maior, incluindo com estátuas.

Foto Vila Galé Alagoas dr

Foto A envolvente natural do resort dr

Esta união de turismo com temática literária tem mais predicados: “as escritoras também têm uma exposição própria e há uma galeria dos 54 prémios Nobel da Literatura”.

Além de possuir várias zonas de lazer e desportivas, o espaço propõe um clube para crianças com parque aquático e o Satsanga Spa & Wellness.

Foto O resort homenageia escritores de todo o mundo também dr

Foto Jorge Amado e Fernando Pessoa à espera de clientes dr

Na restauração, homenageia-se a região com o Museu do Sertão, mas também Portugal, com petiscos na Cervejaria Portuguesa. Há ainda restaurantes de gastronomia mediterrânica, bufetes e para crianças, com o restaurante NEP “integralmente pensado” para os mais pequenos.

No Brasil, o grupo torna-se assim responsável por quase 20 mil camas, distribuídas por unidades hoteleiras no Rio de Janeiro, Fortaleza, Caucaia, Salvador, Guarajuba, Pernambuco, Touros, Angra dos Reis e São Paulo. Em Portugal, o grupo detém 27 hotéis.