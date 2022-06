Maria João & João Farinha actuam sábado no espaço Som do Coreto

O espaço do Restelo volta a abrir-se à música este sábado com o duo fundador dos Ogre, Maria João & João Farinha. Às 18h30.

O espaço Som no Coreto, em Lisboa, continua a receber músicos, com as mais variadas propostas. Este sábado, às 18h30, é a vez de Maria João & João Farinha, o duo original fundador dos Ogre Electric, depois ampliado a quarteto, quinteto e até sexteto, consoante as situações. O cantor e compositor brasileiro Bernardo Lobo, curador destes concertos nos jardins da sua casa no Restelo, citado no comunicado que anuncia o concerto de sábado: “Já estamos na nossa terceira edição, e estou muito feliz por tantas apresentações incríveis de músicos queridos. Receber Maria João e João Farinha no nosso coreto vai ser uma honra. Maria João é uma das mais conceituadas cantoras de jazz de Portugal, com quem eu já tive o prazer de dividir o palco”.

Foi durante a pandemia, e por causa desta, que Bernardo Lobo decidiu abrir as portas do jardim da sua casa para ali promover uma série de encontros musicais que deram origem ao projecto Som no Coreto. E por lá foram passando nomes como Ivan Lins, Daniel Jobim, Roberta Sá, Fred Martins, Rolando Semedo, Diego Figueiredo, Celeste Caramanna, Antônio Villeroy, Camila Masiso, João Ventura, Diogo Guanabara, Marco Oliveira, Luiz Caracol Marília Schanuel, Diogo Duque e, mais recentemente, Pablo Lapidusas, Pedro Luís e Domenico Lancelloti.

Este sábado, segundo os promotores, Maria João & João Farinha vão apresentar “um concerto em que temas originais e clássicos do jazz dialogam com as sonoridades electrónicas.”