Exposição de pintura de Vieira da Silva cria experiência sensorial aos visitantes

Uma exposição que tem por objectivo dar uma experiência imersiva e sensorial da obra de Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), com música original de Rodrigo Leão, é inaugurada esta quinta-feira no museu dedicado à artista, em Lisboa. Vieira da Silva Pintura em Movimento é o título da nova mostra que alia a obra de arte com o som e a imagem em movimento, e é inaugurada hoje, às 18:00, numa sala do Museu Arpad-Szenes-Vieira da Silva, ficando patente ao público a partir desta sexta-feira.

O músico e compositor Rodrigo Leão assina a banda sonora original, especialmente criada para esta animação da pintura de Maria Helena Vieira da Silva.

Concebida pela Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva, esta sala imersiva vai disponibilizar, segundo esta entidade, parte da obra da artista em formato digital, ao mesmo tempo que “permite dialogar com as obras originais expostas”. O objectivo, segundo o museu, é “atrair um público mais vasto e alargado através da experiência contemporânea do efeito imersivo digital, que procura a complementaridade de uma experiência que apela a todos os sentidos”.

“A exposição imersiva na obra da artista não é uma exposição comum, é uma experiência sensorial, única e inovadora, que alia a obra de arte com a imagem em movimento e o som”, segundo o texto descritivo do museu.

Esta mostra “é uma imersão na arte de uma das maiores pintoras portuguesas e a primeira exposição deste género em Portugal dedicada à obra de um artista português”, acrescenta o texto de apresentação do museu.

A exposição foi financiada pelo programa ProMuseus do Ministério da Cultura e contou ainda com o Mecenato do BPI/ Fundação “La Caixa”.