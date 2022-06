Reunião com sindicatos médicos acaba sem acordo, mas ministra vai aumentar valor para 50 euros por hora extra

A segunda reunião com os sindicatos que representam os médicos terminou de novo sem acordo, mas a ministra da Saúde anunciou no final que vai avançar mesmo assim e aumentar o valor para 50 euros por hora, para além do limite legal de 150 horas extraordinárias, um regime transitório com a duração previsível de um ano. O objectivo é ultrapassar os actuais constrangimentos nos serviços de urgência hospitalares com rapidez.

À saída da reunião com os dirigentes da Federação Nacional dos Médicos (Fnam) e do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Marta Temido revelou esta quarta-feira que voltou a não ser possível chegar a acordo para resolver uma das questões em discussão - a divergência de valores pagos aos médicos dos quadros dos hospitais e aos que são contratados por empresas de prestação de serviços, os chamados “tarefeiros”. Este é um dos factores que está a causar “constrangimentos ao normal funcionamento dos serviços” noticiados nos últimos dias, devido à falta de clínicos em número suficiente para assegurarem as escalas nas urgências de alguns hospitais, sobretudo na especialidade de ginecologia-obstetrícia (maternidades).

Marta Temido explicou que propôs o “pagamento de 50 euros/hora para horas suplementares além do limite de 150 horas” em vigor, em vez dos actuais 19 euros por hora, em média, mas os dirigentes sindicais consideram a proposta “insuficiente”, como já tinham feito na primeira reunião na semana passada, alegando que reclamam “medidas estruturais”.

A ministra acrescentou que o Governo vai “iniciar o processo negocial” para concretizar as medidas estruturais necessárias, tendo em conta “a necessidade de fixar mais médicos” e lembrou que um dos caminhos passa pela negociação do regime de dedicação plena, como está definido no programa do Governo. Além desta medida, foram apresentadas mais duas respostas “estruturais”, frisou, e estas têm que ver com a negociação do trabalho médico nos serviços de urgência e a remodelação das normas de organização do trabalho em geral. “Qualquer uma destas propostas tem enquadramento remuneratório”, acentuou.

A primeira reunião ficou marcada para 13 de Julho, e, enquanto prosseguem as negociações, vai ser criado o tal “regime transitório com um ano de vigência” de maneira a aumentar com rapidez o pagamento do trabalho suplementar.

O aumento para os 50 euros por hora para além do limite das 150 horas extraordinárias é “o regime que está a ser aplicado na Região Autónoma da Madeira” e “cobre praticamente todos os médicos”, além de estar “acima do valor médio que pagamentos aos tarefeiros”, especificou,

O Governo “pode avançar para os diplomas que quiser”, reagiu o presidente da Fnam, Noel Carrilho. Sublinhando que esta continua a ser uma medida “transitória, com a vigência de um ano”, Noel Carrilho disse ao PÚBLICO que “os sindicatos estão muito cépticos em relação à sua eficácia”. “Fica a faltar o essencial. O que queremos é o aumento da remuneração base. Ainda temos a esperança de trazer para o protocolo negocial esta questão”. Na reunião, admitiu, “houve uma tentativa parcial de resolver alguns problemas estruturais, mas faltou ir mais longe”.