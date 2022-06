Bastonário e sindicatos médicos querem horas extra com valores iguais às dos prestadores de serviços

Bastonário Miguel Guimarães responde à ministra da Saúde, que disse estar empenhada em discutir com a instituição o reforço da capacidade formativa de médicos no país

O anunciado aumento dos valores pagos aos médicos do quadro dos hospitais que fazem horas extraordinárias nas urgências, para evitar disparidades com os prestadores de serviços, mereceu o aplauso do bastonário da Ordem dos Médicos (OM). “Foi a nossa proposta. Esse valor tem que ser alterado e deve ser equivalente àquilo que ganham os médicos que trabalham para empresas de prestação de serviços [os chamados “tarefeiros”].E quanto deve ser esse valor? “Depende. 35, 40 ou 50 euros, isso terá que ser ajustado consoante o local”, responde Miguel Guimarães, que sublinha, porém, que esta medida “apenas resolve o problema no curto prazo”.