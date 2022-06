Ministério negoceia remunerações para as urgências e abre 1600 vagas para contratar recém-especialistas

Ministra da Saúde anunciou medidas de curto e de médio prazo para resolver o problema das urgências de obstetrícia que se tem sentido em vários hospitais do país. Uma delas é a criação de uma comissão à semelhança do que aconteceu na pandemia para os cuidados intensivos.

