Escritores que lêem o mar: Djaimilia Pereira de Almeida

Djaimilia Pereira de Almeida​ escolheu a Doca dos Pescadores, em Setúbal, para ler um excerto do livro Os Pescadores, de Raul Brandão.

A Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que decorre em Lisboa entre 27 de Junho a 1 de Julho, pretende impulsionar a comunidade internacional a adoptar soluções para a gestão sustentável do oceano, incluindo o combate à acidificação da água, poluição, pesca ilegal e perda de habitats e biodiversidade.

Esta conferência da ONU, que a pandemia de covid-19 adiou de 2020 para este ano, é co-organizada por Portugal e pelo Quénia.

A ONU fixou dez metas a alcançar entre 2020 e 2030 no âmbito do Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 14, sobre protecção da vida marinha, como a prevenção e redução da poluição e da acidificação, a protecção dos ecossistemas, a regulamentação da pesca e o aumento do conhecimento científico. As Nações Unidas consideram a conferência de Lisboa como uma oportunidade para um apelo à acção para reverter o declínio da saúde dos oceanos.

Veja o vídeo de Afonso Cruz.