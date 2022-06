"É o meu herói". Ben Stiller encontra-se com Zelensky em Kiev

Ben Stiller, o actor norte-americano, encontrou-se na passada segunda-feira com ​o Presidente ucraniano, em Kiev. Volodymyr Zelensky referiu a importância de continuar a falar acerca do conflito.

O actor e embaixador da Boa Vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) viajou até à Ucrânia no Dia Mundial do Refugiado. Para além da capital, Ben Stiller visitou ainda áreas residenciais destruídas na cidade de Irpin, perto de Kiev, onde conversou com sobreviventes dos ataques russos e apelou, fazendo uma publicação conjunta com a ACNUR, por mais apoio para os refugiados ucranianos.

