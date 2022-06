Anões, touradas, dignidade e liberdade: um caso exemplar

Um dos artigos mais lidos este fim-de-semana no PÚBLICO intitulava-se Touradas com anões: ministro da Cultura fala em atentado à dignidade humana. Não admira a sua popularidade – o assunto é fascinante. Um grupo cómico-taurino espanhol composto maioritariamente por anões, chamado Diversiones en el Ruedo, tem quatro actuações marcadas para Portugal. Pode ver-se na net: é um espectáculo circense numa praça, com sete ou oito anões vestidos de palhaços a lidar pequenos novilhos de formas criativas, incluindo numa moto. Não há ferros, nem sangue. Palhaços e vacas não sofrem durante a actuação.