Touradas com anões: ministro da Cultura fala em atentado à dignidade humana

A realização de touradas cómicas com anões em várias praças de touros do país está a suscitar a indignação de associações ligadas quer aos direitos das pessoas deficientes quer ao movimento anti-touradas. Questionado pelo PÚBLICO, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, diz que este tipo de espectáculo “é atentatório à dignidade humana e contraditório com tudo o que importa defender no plano das políticas de inclusão”. Além de que “de cómico não tem rigorosamente nada.”

O motivo próximo das críticas é um espectáculo que se realiza já este domingo na localidade da Benedita, no concelho de Alcobaça, promovido pelos bombeiros voluntários locais. Um grupo cómico-taurino espanhol chamado Diversiones en el Ruedo propõe-se fazer rir também graúdos mas sobretudo os mais miúdos, lidando vacas de tenra idade.

João Guerra, da direcção da Associação de Bombeiros Voluntários da Benedita, não vê problema nenhum nisso e explica que o evento não envolve qualquer tipo de violência, uma vez que “os animais não são picados” de nenhuma forma. No que respeita à questão da dignidade dos próprios participantes, o mesmo responsável responde de forma pragmática: “As pessoas têm de ganhar a vida”.

A Benedita não é, porém, o único local onde vai actuar o grupo espanhol, que tem mais três espectáculos agendados para Portugal neste Verão.

O alerta para a questão partiu da plataforma anti-touradas Basta, que apela aos bombeiros voluntários da Benedita para que respeite os valores da dignidade humana abdicando da realização de espectáculos que, “além da brutalidade e violência contra animais, contribuem para ridicularizar, denegrir e humilhar as pessoas com incapacidades”. O mesmo movimento recorda a polémica que suscitou em 2015 um evento do mesmo género previsto para Viana do Castelo, que acabou por ser cancelado, e as afirmações do constitucionalista Vital Moreira a esse respeito: “Quando é que, perante a cobarde omissão do legislador, um tribunal tem a coragem de proibir estes espectáculos de degradação humana em nome da protecção constitucional da dignidade humana?”.

No Verão passado, o Ministério dos Direitos Sociais espanhol chegou a equacionar a proibição destas touradas, precisamente por entender que denegriam a imagem das pessoas com este tipo de deficiência.

O evento da Benedita foi autorizado pela Inspecção-Geral das Actividades Culturais dado as touradas cómicas serem permitidas por lei. “A classificação etária é de maiores de 12 anos, conforme previsto na legislação dos espectáculos, que estabelece esta classificação para os espectáculos tauromáquicos”, explica o Ministério da Cultura, adiantando que este organismo está impossibilitado de se pronunciar sobre as características dos artistas, uma vez que o processo cumpriu todos os requisitos legais para ser licenciado.

Já a coordenadora do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, Paula Campos Pinto, fala em “grave retrocesso civilizacional”, enquanto a presidente da Associação Nacional de Displasias Ósseas, Inês Alves, deixa uma pergunta: “O que diriam as pessoas se se tratasse de uma tourada cómica protagonizada por pessoas com paralisia cerebral?”.

Os argumentos de que quem sofre de acondroplasia - mutação genética que altera o desenvolvimento da cartilagem – precisa de ganhar a vida não comovem nenhuma destas duas dirigentes. “Somos os primeiros a querer encontrar trabalho digno e bem remunerado para estas pessoas”, diz Inês Alves, admitindo recorrer aos tribunais para impedir a realização dos próximos espectáculos. A dirigente associativa fala da eternização do estigma de bobo da corte associado a quem sofre de nanismo e da exploração de uma condição física. Tal como ela, também Paula Campos Pinto ignorava que estes espectáculos ainda se realizavam e mostra-se chocada: “É um evento sem enquadramento numa sociedade respeitadora dos direitos humanos, medieval e grotesco”. Tal como Pedro Adão e Silva, a coordenadora do observatório também não entende como é que uma deficiência pode ser motivo de humor. “Vamos entrar em contacto com os organizadores da tourada”, adianta. “Porque nos parece tratar-se de um atentado aos direitos humanos”.

Questionada sobre o assunto, a secretaria de Estado da Inclusão limitou-se a dizer que “quaisquer eventos, incluindo os que têm a participação de pessoas com deficiência ou incapacidade, devem garantir o cumprimento dos legítimos direitos e interesses dos envolvidos”.