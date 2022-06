Rui Rio mostra-se indignado com aumento de salários na TAP

O líder do PSD, Rui Rio, mostrou-se indignado com o aumento de salários na TAP e a redução em 10% do corte das remunerações dos pilotos. “Isto é um revoltante desrespeito pelos portugueses que trabalham com salários miseráveis e, deles, ainda têm de tirar milhões de euros de impostos para despejar na TAP”, defendeu na rede social Twitter.

A posição foi assumida a propósito da notícia da actualização do salário mínimo garantido de 1330 euros para 1410 euros relativamente a Janeiro de 2022, anunciado pela comissão executiva da TAP numa mensagem enviada aos trabalhadores, citada pela Lusa. Na mesma carta foi ainda anunciado que o corte de salários dos pilotos terá uma redução em 10% e que será aumentado o patamar a partir do qual a companhia aplicará reduções nos salários dos restantes trabalhadores.

A culpa é integralmente de um Governo que teimou em manter esta pouca vergonha e em desprezar os contribuintes. https://t.co/Wgct2viIS2 — Rui Rio (@RuiRioPSD) June 19, 2022

O líder do PSD, que deixará de exercer funções dentro de duas semanas, atribui responsabilidades ao Governo. “A culpa é integralmente de um Governo que teimou em manter esta pouca vergonha e em desprezar os contribuintes”, acrescentou no mesmo tweet.

Rui Rio tem sido crítico das opções políticas assumidas pelo execuivo de António Costa relativamente à companhia aérea, condenando os custos que isso tem para o país.

Luís Montenegro foi eleito líder do PSD no final de Maio, sucedendo Rui Rio no cargo. O congresso do partido, onde se elegem os órgãos nacionais, terá lugar nos dias 1,2 e 3 no Porto.