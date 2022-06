“A Rússia já não pode ganhar a guerra na Ucrânia”, garante Ursula von der Leyen

Numa entrevista colectiva concedida a vários órgãos de comunicação europeus, entre os quais o PÚBLICO, em antecipação da reunião do Conselho Europeu, Ursula Von der Leyen defendeu o processo de alargamento do bloco e salientou a importância da integração da Ucrânia, frisando que “é do interesse da UE ter uma democracia estável dentro das suas fronteiras, em vez de um Estado falhado” e dominado por uma autocracia. Mas esse é um cenário que já não se coloca. “Seremos absolutamente intransigentes para que a Ucrânia vença. A Rússia já perdeu a guerra”, afirmou.