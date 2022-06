UE pode enfrentar “situação difícil” no abastecimento de energia no Inverno

Presidente da Comissão pede urgência na aprovação de pacotes legislativos para reduzir a dependência da Rússia. Com diferença de dois graus de temperatura do ar condicionado no Verão e do aquecimento no Inverno a UE poderia prescindir do abastecimento do NordStream 1 durante um ano, diz Von der Leyen.

“A Rússia já não pode ganhar a guerra na Ucrânia”, garante Ursula von der Leyen — primeira parte da entrevista com a Presidente da Comissão Europeia

Ursula Von der Leyen deu uma entrevista a vários órgãos de comunicação europeus, entre os quais o PÚBLICO, em antecipação da reunião do Conselho Europeu, nos dias 23 e 24 de Junho.

Na última reunião do Conselho Europeu, os 27 aprovaram o sexto pacote de sanções contra a Rússia, que incluiu o embargo às exportações de petróleo, com a excepção do que chega através de oleoduto. Apesar de os líderes terem prometido voltar ao assunto “tão depressa quanto possível”, ficou claro que não havia condições para um corte total. Entretanto, Moscovo começou a fechar a torneira do gás natural a alguns dos seus maiores clientes europeus. Podemos esperar que os líderes acabem por rever a estratégia delineada para reduzir a dependência energética da Rússia?

Essa é evidentemente uma decisão que cabe ao Conselho Europeu. Quando discutimos a questão na última reunião [de 30 e 31 de Maio], ficámos de analisar os efeitos que a subida dos preços da energia por causa da guerra na Ucrânia está a provocar sobre a igualdade de condições de concorrência no mercado único da União Europeia. A Comissão providenciará todos os dados e factos para que essa discussão possa acontecer, e dependendo da informação que recolhemos e do que as provas nos dizem, talvez seja preciso ajustar uma ou outra proposta. Creio que este tema será uma constante das próximas reuniões do Conselho Europeu.

Os líderes europeus estão em condições de garantir, nesta altura, que não vão existir problemas no abastecimento de energia no próximo Inverno?

Isso vai depender muito do nosso próprio comportamento. Mas também vai depender do comportamento da Rússia. Obviamente levamos muito a sério a ameaça da Rússia e a hipótese de Moscovo cortar o abastecimento. Por isso começámos a fazer planos de contingência desde o início do ano. Preparámos diferentes graus de emergência em função do comportamento da Rússia. A situação em que nos encontramos, neste momento, é difícil. E infelizmente, estes tempos difíceis não deverão tornar-se mais fáceis.

Quer dizer que a UE tem de aprovar com a máxima urgência o plano RePowerEU e o pacote “Fit for 55”? Não é já demasiado tarde? O que é que se pode fazer para evitar o cenário de ruptura em pleno Inverno?

Há claramente ainda mais urgência para aprovar esses pacotes legislativos, por causa do impacto que pode ser uma redução no fornecimento de gás russo. Neste momento, já temos seis Estados-membros afectados com um corte parcial ou total do abastecimento, o que só comprova a total falta de fiabilidade da Rússia. Por conseguinte, no curto prazo, temos de ser capazes de diversificar as nossas fontes de abastecimento e de encontrar parceiros comerciais de confiança. Já assinámos um acordo com o Presidente dos Estados Unidos para o aumento do fornecimento de Gás Natural Liquefeito e estamos gratos à Noruega que também está a aumentar o abastecimento. Acabo de regressar de Israel e do Egipto onde tivemos discussões muito positivas para obter mais gás natural e GNL. O Azerbaijão e a Argélia também se ofereceram para intensificar o fornecimento. Isto são as soluções de curto prazo que são possíveis imediatamente.

Há um segundo pilar muito importante que tem a ver com a eficácia e eficiência energética. Podemos poupar muita energia através do nosso comportamento. Vou dar um exemplo concreto. Uma redução em dois graus no arrefecimento no Verão e no aquecimento no Inverno garante-nos uma poupança equivalente ao fluxo anual do gasoduto russo NordStream 1. Dois graus de diferença, isto é, se regulássemos o ar condicionado para 19 em vez de 17 graus no Verão, e o aquecimento para 20 em vez de 22 graus no Inverno, podíamos prescindir do abastecimento do NordStream 1 durante um ano. A eficiência energética realmente faz a diferença: eu sei que soa aborrecido mas é extremamente eficaz.

A terceira parte, que é a mais importante, é o investimento em energias renováveis, que são boas para o clima, são boas para a nossa independência e são boas para a nossa segurança energética. Temos relatórios promissores e encorajadores da Agência Internacional de Energia, sobre as capacidades adicionais das energias renováveis no ano passado e este ano. Se considerarmos a quantidade da capacidade adicional global das energias renováveis, é suficiente para podermos substituir todo o gás russo na União Europeia. Os números da cimeira do vento que realizámos há quatro semanas também são impressionantes: temos planos para fornecer energia para 50 milhões de lares, um quarto do total da Europa!

Portanto, é aqui que está o futuro. Agora é o momento de decidir dar o passo certo na história da energia na Europa, que é no sentido das energias renováveis e da eficiência energética. Mas como levamos muito a sério a situação em que nos encontramos, sabemos que a solução no curto prazo passa por diversificar as nossas fontes de abastecimento.