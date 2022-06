Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Actualizado às 15h45

► A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) exigiu o fim das violações e outros crimes sexuais na Ucrânia, classificando-os como “táctica de guerra”. “Estou chocada com os relatos contínuos de violência sexual contra mulheres e meninas, incluindo violação, tortura, tráfico e exploração sexual”, disse a secretária-geral Helga Maria Schmid.

► Zelensky afirmou que a Ucrânia não irá entregar “o sul [do país] a ninguém” e que o Mar Negro “será ucraniano e seguro". O Presidente ucraniano disse ainda que falou com os militares do país: “Estão confiantes, e é óbvio que não duvidam da nossa vitória. Não há tantos mísseis na Rússia como a vontade de viver do nosso povo”.

► A guerra na Ucrânia pode durar anos, advertiu o secretário-geral da NATO, que disse que “não podemos desistir de apoiar a Ucrânia”. Jens Stoltenberg considera que o Ocidente “não deve enfraquecer o apoio à Ucrânia, mesmo que os custos sejam elevados”.

► EUA transferiram mais de 1400 sistemas antiaéreos e 6500 sistemas Javelin para Kiev, afirmou a parlamentar ucraniana Kira Rudik. A lista também inclui helicópteros e drones. O Presidente dos EUA disse num comunicado que “os Estados Unidos estão a fornecer mais mil milhões de euros em assistência de segurança para a Ucrânia, incluindo artilharia adicional e armas de defesa costeira, bem como munição para a artilharia e sistemas de mísseis avançados”.

► Rússia pode tomar Severodonetsk nas próximas semanas, afirmam os analistas do Instituto para o Estudo da Guerra. Para o conseguirem fazer terão de “concentrar a maioria das suas tropas disponíveis nesta região” da Ucrânia, acrescentam.

► Kiev foi bombardeada novamente na manhã deste domingo, activando o som de alarmes de ataque aéreo e explosões por toda a capital. Em Novomoskovsk, na região de Dnipro, a explosão de um depósito de combustível após um ataque fez um morto e dois feridos.