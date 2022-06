Duas Colômbias confrontam-se nas urnas, mas serão os indecisos a decidir

Foram três semanas de campanha “suja”, sem um único debate e com as sondagens a darem um empate técnico entre o populista Rodolfo Hernández e o progressista Gustavo Petro. Este domingo o país começa a mudar, mas ninguém sabe em que sentido.

A Colômbia decide este domingo o seu futuro, mas na véspera da segunda volta das eleições presidenciais mais disputadas de sempre, ninguém se atrevia a fazer prognósticos. Após três semanas de campanha suja, com revelação de mais de 100 horas de gravações de conversas internas da campanha do candidato progressista Gustavo Petro, as últimas sondagens davam a ideia de que o tiro tinha saído pela culatra ao candidato populista, Rodolfo Hernández. Mas também revelavam um país totalmente dividido, onde os indecisos (entre 5% e 13%) terão a decisão nas mãos, pois as diferenças entre os dois candidatos rondam os dois pontos percentuais, dentro da margem de erro.