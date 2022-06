Um SOS ao SNS

Depois de uma experiência absolutamente traumática no parto do meu primeiro filho, onde fui submetida a três tentativas de ventosas e uma de fórceps tendo acabado numa cesariana emergente, sabia que tinha de ser criteriosa na escolha do local onde nasceria o segundo. Não queria mais costelas fissuradas, não queria mais dores excruciantes e, acima de tudo, não queria que mais nenhum filho meu carregasse consigo, para a vida, as marcas da negligência alheia.