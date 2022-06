“As falhas da democracia liberal não são proporcionais à dimensão do populismo”

Em Política a 45 graus , o economista José Maria Pimentel reflete sobre porque nos divide a política e quais as origens do populismo crescente e da polarização da sociedade.

Quarenta e cinco graus parte da “curiosidade contagiante” de José Maria Pimentel na procura de um espaço para pensar e conversar com o tempo que, diz, os media tradicionais não têm. Desde Outubro de 2017, já entrevistou no seu podcast 124 pessoas com formações e currículos bem distintos e que se destacam em áreas como a política, economia ou ciência. Parte integrante da rede de podcasts do PÚBLICO desde Fevereiro de 2019, o economista José Maria Pimentel lança agora um livro onde reúne uma série de reflexões pessoais a partir das conversas que teve no podcast.