Agendas mobilizadoras: 51 consórcios passam à negociação, 13 foram chumbados

A comissão composta pelos presidentes do IAPMEI, Compete, ANI, AICEP e FCT deu parecer favorável a 51 consórcios e chumbou 13 candidatos ao maior programa de apoio empresarial incluído no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Segue-se a terceira fase das chamadas Agendas Mobilizadoras, em que os projectos agora escolhidos entram num processo negocial no qual vai ser definido o investimento elegível em cada projecto, o montante, a forma e as condições do apoio, bem como as metas e objectivos.