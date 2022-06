Beyoncé lança álbum novo em Julho

A notícia foi dada através das contas oficiais da cantora em várias redes sociais. Beyoncé vai lançar um novo álbum a 29 de Julho. “act i … RENAISSANCE” foi o que apareceu escrito e já deu pano para mangas.

A informação sobre o disco é muito reduzida, é certo, mas foi o suficiente para levar jornais em todo o mundo e as plataformas Spotify, Apple Music e Tidal a estimularem a curiosidade dos fãs da cantora-compositora de 40 anos.

“Act I” pressupõe um “Act II” pelo menos, o que leva a crer que, mesmo sendo um álbum a solo tradicional, Renaissance terá várias partes. Para já, o que se pode dizer sem errar é que, no que a discos a solo diz respeito, se seguirá ao aclamado Lemonade (Beyoncé colocou aqui a fasquia bem alto), de 2016.

Renaissance será, assim, o seu primeiro álbum a solo em seis anos. Desde então, Beyoncé lançou Everything Is Love (2018), um álbum conjunto com o marido, Jay-Z, The Lion King: The Gift (2019), a banda sonora do remake do filme O Rei Leão, da Disney, Homecoming (2019), um álbum ao vivo e filme-concerto da sua actuação no festival de Coachella, e os singles Black parade (2020), vencedor de um Grammy, e Be alive (2020), também para o cinema (King Richard, Para Além do Jogo, 2021, de Reinaldo Marcus Green), detalham os diários The Guardian e The New York Times.

Pelo meio ficou também o álbum visual Black is King, filme escrito e realizado pela artista, inspirado no remake de O Rei Leão.

De acordo com a lista publicada na Apple Music, é expectável que Renaissance venha a ter 16 faixas.