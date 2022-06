Onde andaram os partidos a gastar a subvenção? Em congressos, sondagens e muita propaganda

Em Maio do ano passado, quando Rui Rio ironizava sobre a “desgraça completa” da sondagem da Intercampus que colocava o PSD a 16,2 pontos do PS e no nível mais baixo desde, pelo menos, as legislativas de 2019, o líder social-democrata talvez tivesse outros resultados dos estudos de mercado que o partido encomendou à concorrência. Em 2021, o PSD encomendou sondagens no valor total de 75.600 euros, sendo a empresa preferida a Consulmark – só por uma vez foi cliente da Intercampus —, de acordo com a listagem de meios e acções de propaganda entregue na Entidade das Contas e Financiamentos Políticos. Não é possível saber as datas das sondagens, mas há facturas com numeração seguida, o que indicia que é a empresa fornecedora habitual do PSD. E há até uma factura com a indicação de que se trata de uma sondagem sobre Coimbra – presume-se que para aferir da viabilidade do apoio a José Manuel Silva, que acabou por roubar o município ao PS.