Cavaco Silva contesta debate sobre “contas certas” em vez do “bem-estar dos portugueses”

Antigo presidente da República esteve nesta terça-feira em Fafe para um ciclo de homenagens do município aos presidentes da República eleitos após o 25 de Abril e abordou o recente debate do Orçamento do Estado

O ex-Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, considera que as crises financeiras atravessadas por Portugal em 1978, 1983 e 2011 deixaram um “trauma” no país e contribuíram para que a discussão dos Orçamentos do Estado (OE) mais recentes tivesse estado centrada nas “contas certas” e não em “objectivos directamente relacionados com o bem-estar económico e social dos portugueses”.