Porto Beer Fest regressa aos jardins do Palácio de Cristal

De 15 a 19 de Junho, há mais de 340 cervejas artesanais para provar no regresso do festival ao Porto.

Não vão faltar as cervejeiras da cidade, “cada vez mais e mais sólidas”, como a Burguesa, a Tough Love, Colossus, Lupum, Dos Diabos, Deuses do Malte, Abduction, Sovina ou Madam Lindinha Lucas, mas “há dois projectos a merecer destaque” no regresso do Porto Beer Fest: a Catraio, “catedral cervejeira craft”; e o projecto FMGT, “base de produções colaborativas que tem feito crescer o interesse de novos públicos”.

De 15 a 19 de Junho, o festival cervejeiro do Porto está de volta aos jardins do Palácio de Cristal, com mais de 340 referências para provar, de 36 cervejeiras nacionais e internacionais, incluindo marcas de França, Países Baixos, Galiza, Catalunha, País Basco, Bélgica e Inglaterra.

Outra das novidades é a “participação como convidado especial do festival congénere Paris Beer Festival”, destaca a organização em comunicado. “Os laços da cerveja trazem uma delegação de quatro cervejeiras e suas equipas para mostrar um dos mais importantes movimentos actuais de cerveja artesanal europeu.”

A programação conta com prova exclusiva em Tap Take Over das quatro cervejeiras parisienses na sexta-feira. Já a música, este ano, chega em “curadoria do sonoro”, confiada a “um leque de especialistas com forte ligação à cidade”: Carlos Fontoura, A Boy Named Sue, Rita Lumiére, Morganic Project, Jorge Romão, ____Rodrigo, Sue M, Bem Bom, Mok Groove, Mosca e Guilherme Barros.

A entrada no festival custa 5€, válido para os cinco dias. Já para provar cada cerveja é preciso adquirir nas diferentes bilheteiras do recinto as fichas de consumo. Os preços, adianta a organização, vão dos 2,50€ aos 4,50€. Para aconchegar o estômago entre as provas, está garantida a presença de “um leque diversificado e selecto de comidas de rua”. Em comunicado, a organização, a cargo da empresa OG&ASSOCIADOS, responsável por vários eventos cervejeiros no país, relembra ainda que o festival é “pet friendly”.