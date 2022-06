Os gatos de Istambul, “parte fundamental” da cidade, vagueiam em documentário pela RTP2

“Os gatos são reis em Istambul. Não se dão a ninguém e dão-se a todos. A realizadora turca Ceyda Torun sabe-o bem”, escrevia Andreia Marques Pereira na Fugas a propósito do filme que Torun dedica aos felinos da sua cidade natal. Gatos, estreado em 2018, regressa agora à RTP, com exibição agendada para quarta-feira, dia 15, às 23h10.

Em Istambul, são “centenas de milhares” os gatos que vagueiam livremente pelas ruas e “há milhares de anos que entram e saem da vida das pessoas, tendo-se tornado parte fundamental das comunidades que tornam a cidade tão rica”, recorda a sinopse do documentário. Sem dono, entre o selvagem e o domesticado, trazem “alegria e propósito às pessoas que escolhem adoptar”.

No documentário, a câmara de Torun acompanha a história de sete gatos com personalidades distintas, “cuja sobrevivência está ligada à boa vontade e cuidados das pessoas com quem se cruzam”. “Os gatos tornam-se os seus espelhos e permitem-lhes reflectir de um modo único sobre as suas vidas.”

Enquanto vagueamos pelas ruas com os felinos Aslan Parçasi, Bengú, Deniz, Duman, Gamsiz, Psikopat e Sari, descobrem-se trechos da vida da cidade turca “por entre barcos, ruelas, becos, buracos, armazéns, cafés e esplanadas, mercados de peixe, casas, ruas tranquilas marginadas de árvores”, escrevia Andreia Marques Pereira. O filme permite também, “à boleia deles”, uma descoberta da Istambul que nem sempre se encontra nos roteiros turísticos.