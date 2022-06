Mónica Calle estreia novo espectáculo em Viena

A actriz e encenadora Mónica Calle vai estrear o seu mais recente espectáculo, Só Eu Tenho a Chave Desta Parada Selvagem, na próxima quinta-feira em Viena, na Áustria, anunciou a companhia Casa Conveniente.

A estreia acontece no âmbito do festival Wiener Festwochen, onde também serão apresentados os espectáculos Idiota, de Marlene Monteiro Freitas (que o estreou em Bruxelas em Maio e vai levá-lo em digressão a Espanha, Cabo Verde e França), e Depois do Silêncio, da brasileira Christiane Jatahy.

De acordo com a sinopse, em Só Eu Tenho a Chave Desta Parada Selvagem Calle “continua a explorar a relação entre música e corpo”, no seguimento do trabalho realizado em Ensaio para uma Cartografia, de 2017.

Nesta nova peça, a primeira que Calle e a Casa Conveniente estreiam fora de Portugal, é apresentado “um elenco totalmente masculino composto por 15 intérpretes vindos de diversas áreas profissionais, origens e idades, partindo das premissas que têm vindo a fazer parte do trabalho [da encenadora] em torno da resistência, união, fé, fragilidade e superação”.

O mote musical da peça é o registo de um ensaio de A Sagração da Primavera de Igor Stravinsky, conduzido por Leonard Bernstein; Vaslav Nijinsky ou Pina Bausch são algumas das referências que Calle assume neste processo, “optando por transpô-las em fortes sequências repetitivas de fracasso, erro e tentativa renovada, tão obsessiva quanto agradável”, acrescenta a nota enviada pela Casa Conveniente.

Com direcção de Mónica Calle, Só Eu Tenho a Chave Desta Parada Selvagem vai contar com interpretação de Afonso Gaspar, Gonçalo Egito, Guilherme Barroso, Hugo Nicholson, José Maria Brion Sanches, José Miguel Vitorino, Luís Elgris, Miguel Ferrão Lopes, René Mussenga Vidal, Rui Dias Monteiro, Tiago Mansilha, Victor Gonçalves, Johann Ebert, Marco Otoya e Peter Tilajcik.

A estreia nacional do espectáculo acontecerá no próximo ano, no Porto, no âmbito do Festival DDD – Dias da Dança, co-produtor da peça.

Em Viena, a peça vai estrear-se na quinta-feira, tendo novas sessões na sexta-feira e no sábado.