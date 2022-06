Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Reino Unido diz que travessia do rio Donets pode ditar curso da guerra na Ucrânia. A Amnistia Internacional acusou a Rússia de praticar crimes de guerra em Kharkiv. As tropas russas afastaram a defesa ucraniana do centro de Severodonetsk e intensificaram os ataques a Lysychansk.

Actualizado às 12h38

► Depois dos intensos combates no Leste da Ucrânia, as travessias fluviais poderão ditar o curso da guerra, revelou o Ministério da Defesa do Reino Unido. O relatório destaca o rio Donets como ponto-chave para o objectivo russo de controlo o Donbass.

► A Amnistia Internacional acusou a Rússia de praticar crimes de guerra em Kharkiv, no Leste da Ucrânia, adiantando que foram encontrados vestígios de bombas de fragmentação e minas terrestres proibidas pela ONU, que provocaram a morte a centenas de civis.​

​► Em Lugansk, as tropas russas afastaram a defesa ucraniana do centro de Severodonetsk e intensificaram os ataques à cidade e à localidade vizinha de Lysychansk. Os bombardeamentos estão a destruir a última ponte que liga os dois territórios, afirmou o governador regional. “Se o viaduto for destruído, o acesso será cortado”.​

​► Também em Severodonetsk, as tropas russas continuam a bombardear a fábrica de produtos químicos Azot, que serve de abrigo a cerca de 500 civis, 40 dos quais crianças. A situação no complexo é semelhante à queda da cidade de Mariupol, onde centenas de pessoas ficaram presas durante semanas na fábrica Azovstal.

► Em Moscovo, mais de 50 pessoas foram detidas por organizarem um protesto contra a guerra na Ucrânia. A manifestação, que deveria acontecer no domingo, dia em que a Rússia celebrou a independência, incluía activistas políticos, jornalistas e cidadãos.​

​► A Ucrânia acusou a Rússia de ter roubado cerca de 54 vagões que transportavam ferro de uma fábrica na região de Zaporíjia, no Sul da Ucrânia. Moscovo não confirmou a informação, mas afirmou ter destruído um depósito de armas da Europa e Estados Unidos durante um ataque com mísseis no Leste.​