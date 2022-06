O cérebro humano atinge temperaturas febris, sobretudo durante o dia e em mulheres

Antes de adormecermos, a temperatura desce. Quando acordamos, a temperatura volta a subir. O primeiro mapa de temperatura do cérebro humano mostra que este órgão e o corpo não estão em sintonia – mas isso não é um problema. Pode não notar, mas o cérebro é mais quente do que esperávamos e a temperatura varia consoante a idade, o género ou a hora do dia – chegando a atingir valores febris, acima dos 40 graus Celsius (ºC), nalgumas regiões do cérebro.