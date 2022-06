Pela primeira vez em anos, o mar está limpo na Faixa de Gaza

Sufocadas, ao longo dos últimos anos, pela descarga rotineira de águas residuais sem tratamento, as praias da Faixa de Gaza receberam, durante a última semana, uma enchente de pessoas que já não punham os pés na areia e no mar há demasiado tempo — e que puderam voltar a ter essa experiência porque a água está novamente limpa.

E está novamente limpa porque as instalações de tratamento de águas residuais que existem no território têm intensificado as suas operações. Por causa disto, garantem as autoridades ambientais, as taxas de poluição observadas actualmente são as mais baixas em muitos anos.

Devido ao tratamento parcial da água dos esgotos, é, neste momento, seguro estar em cerca de 65% das praias na Faixa de Gaza, diz a Autoridade para a Qualidade Ambiental e da Água. Gerida pelo Hamas, essa entidade sublinha que a ambição é fazer esse número subir — e defende que, devido à melhoria já observada, esta época balnear será notavelmente mais segura do que as anteriores.

Sahar Abu Bashir foi uma das muitas pessoas que, na semana passada, voltaram a ir à praia após um longo hiato forçado. “Dantes, os nossos filhos voltavam para casa com vírus e doenças de pele se entrassem na água. Hoje, o mar está limpo. Sentimo-nos como se estivéssemos noutro país”, contou à agência Reuters a mãe de quatro filhos.