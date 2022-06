Faltam mais de mil funcionários judiciais, diz sindicato

Na área da Justiça, o calcanhar de Aquiles está na carência generalizada de oficiais de justiça e de procuradores, apontada como a causa de atrasos em vários processos. Aliás, um exemplo disso mesmo foi dado recentemente, quando a revista Visão dava conta de que o juiz Carlos Alexandre decidiu adiar várias decisões instrutórias, entre as quais a do caso dos e-mails do Benfica divulgados pelo Porto Canal, devido à falta de funcionários judiciais no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC).