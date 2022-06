O SNS não pode fechar

O Hospital de Braga fechou a urgência de obstetrícia por falta de médicos em número suficiente para assegurar uma escala de serviço. Pelas mesmas razões, hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo anunciaram que iriam ter constrangimentos no funcionamento neste fim-de-semana dos serviços de obstetrícia e ginecologia. Nesta semana, um bebé morreu no decurso de uma cesariana de emergência no hospital das Caldas da Rainha, cujas urgências de obstetrícia estavam fechadas por não existirem, igualmente, profissionais em número suficiente.