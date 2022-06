A adesão da Finlândia e Suécia à NATO: mudam-se as vontades

Com o advento da guerra na Ucrânia, que acelerou a História das Relações Internacionais, mudaram-se os tempos. E mudaram-se as vontades sobre a adesão à NATO, entre as elites políticas e as opiniões públicas, na Finlândia e Suécia. No passado dia 18 de Maio, os representantes dos dois países apresentaram, em Bruxelas, os respectivos pedidos de adesão à Aliança Atlântica, na sequência de um processo político-diplomático sincronizado - em muito diferente daquele ocorrido há 30 anos no tocante aos pedidos de adesão à União Europeia (UE). Nessa altura, não se assistiu a uma coordenação bilateral, nem mesmo uma prévia consulta mútua, tendo a Suécia enviado a sua “carta a Bruxelas” em Julho de 1991 e a Finlândia em Março do ano seguinte.