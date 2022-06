Em terra e na água, está de regresso o Marina de Vilamoura Boat Show

Certame, que é já uma referência no sector náutico português, arranca este sábado e conta este ano com a representação de 50 marcas. Até dia 19, há dezenas de embarcações para apreciar.

A organização promete mais uma edição carregada de novidades, nomeadamente no que toca à náutica sustentável, e de atractivos. O Marina de Vilamoura International Boat Show abre as portas este sábado para cumprir aquela que é já a sua 25.ª edição. Até ao próximo dia 19, a Marina de Vilamoura volta a servir de palco a esta “exibição muito relevante no panorama do sector náutico português que, este ano, contará com a representação de cerca de 50 marcas”. Entre elas, está uma marca ucraniana que, “em 2020, foi nomeada melhor marca de embarcações semi-rígidas do mundo”. A Sun Concept, que é o único estaleiro de embarcações sustentáveis em Portugal, também estará em destaque.

Este que é o único salão náutico nacional que se realiza em terra e na água - a Nauticampo conta apenas com exposição em terra -, reúne todas as tipologias de embarcações (novas e seminovas). Promovida pela Fundação AIP em parceria com a Marina de Vilamoura, a mostra reúne ainda marcas de acessórios, equipamentos e serviços integrados, “permitindo ao público contactar com as principais referências da indústria”, destacam os promotores.

Nesta edição, regista-se, desde já, “um aumento, na ordem dos 10%, do número de marcas representadas”, referiu Miguel Anjos, da organização, à Fugas. Um crescimento que acompanha o desenvolvimento que a náutica tem vindo a registar nos últimos anos, sem esquecer que este sector é também cada vez “mais importante no contexto do turismo em Portugal”.

E ainda que o Marina de Vilamoura International Boat Show seja especialmente procurado pelos amantes da náutica, este é um evento apreciado por todos. Tanto mais porque “é feito numa época do ano com vários feriados e em que muitas pessoas estão pelo Algarve”, além de ser de acesso gratuito, nota Miguel Anjos.

Foto Bernardo Lúcio

Vários modelos novos para apreciar

Ao longo da Marina de Vilamoura o público poderá, assim, apreciar marcas como a Sun Concept, empresa nacional que fabrica e comercializa embarcações com propulsão electro-solar. “A inovação desta empresa nacional tem permitido introduzir na náutica de recreio uma consciência ambiental cada vez mais procurada pelos consumidores”, destacam os promotores da feira. Em exibição, a marca terá os modelos Sun Concept EVO 7.0 Lounge (em terra) e Sun Concept CAT 12.0 Cruise (no mar).

Também marcarão presença a Sun Seeker, marca de referência a nível mundial na produção de iates de luxo, e a Axopar. Esta contará com uma grande novidade: o lançamento em Portugal do novo Axopar 22, uma embarcação premiada que promete ser um dos pontos altos do boat show.

O Algarve Boat Group, por sua vez, vai levar ao Marina de Vilamoura International Boat Show duas das marcas mais conceituadas da indústria: a Yamarin, Empowered by Yahama e a Brig. A última é uma marca ucraniana, que até à data do conflito naquele país fabricava os seus modelos na região de Kharkiv. A Brig foi nomeada, em 2020, melhor marca de embarcações semi-rígidas do mundo. Em exibição no evento, a Algarve Boat Group terá os modelos topo de gama Brig Eagle 8, Brig Eagle 6.7, Brig Falcon 500, Brig Falcon 450 Rescue, Brig Falcon 380 e Brig Falcon Tender 330.

A empresa também tem agendado o lançamento exclusivo do modelo Yamarin 67 DC, um barco com apenas 6 metros e 70 centímetros de comprimento, mas que comporta cabine, WC, aquecimento e muitos outros detalhes, bem como o Yamarin 88 DC, este já com 8 metros e 80 centímetros.

A Invictus, representante ibérica das marcas Tigé e ATX, também levará ao Marina de Vilamoura International Boat Show uma novidade: o modelo Z3 2022 equipado com a torre elétrica E3 e um novo sistema de luzes. A empresa terá, ainda, uma embarcação da marca ATX em água com possibilidade de teste.