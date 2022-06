Martin Hägglund: “Quis recuperar Marx como um filósofo da liberdade”

No dia 3 de Abril de 1968, Martin Luther King, Jr. aterrou em Memphis, no Tennessee, Estados Unidos. Ia apoiar a greve dos trabalhadores negros dos serviços de higiene urbana. As condições de trabalho eram intoleráveis: trabalhavam o dia inteiro com lixo, mas o município não lhes fornecia luvas, equipamento ou sequer um chuveiro. Não tinham autorização para formar um sindicato. Mas não estavam sozinhos: a luta destes operários tinha conseguido unir quase toda a comunidade negra de Memphis, derrubando as divisões entre classes.