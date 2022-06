Vânia Duarte: “Quanto mais se conhece o fado, mais se descobre e se quer conhecer”

Já não gravava desde 2011 e agora surge com um novo álbum, que vai apresentar ao vivo esta quinta-feira no ciclo Há Fado no Cais, no Pequeno Auditório do CCB, em Lisboa, às 21h. O seu nome é Vânia Duarte e o disco, homónimo, tem chancela do Museu do Fado. Com ela, estarão em palco quase todos os músicos que participaram nas gravações do disco: Bruno Chaveiro (guitarra portuguesa e produção), João Domingos (viola de fado), José Ganchinho (viola baixo), Eduardo Espinho (guitarra eléctrica) e Sertório Calado (percussão). O concerto será presencial, com público, mas com transmissão (paga) em streaming na plataforma BOL.