O Nos Primavera Sound está a chegar e já antecipamos, já ouvimos os ecos de Barcelona

Até sábado, o Parque da Cidade, no Porto, viverá o regresso dos festivais ao ar livre, para grandes multidões. Por ali passarão Nick Cave, Tame Impala, Pavement, Gorillaz, Beck ou Little Simz. Entre o luto e a festa, eis o que podemos esperar.

Eles já estavam de volta e, para comprovar a retoma, não faltaram festivais nos últimos tempos, do Tremor, em São Miguel, ao Semibreve em Braga, passando pela chegada do Sónar a Lisboa. Mas festivais como aqueles nos quais se construiu a sua imagem mais reconhecível – ao ar livre, congregando massas de público —, esses só agora regressam depois da pausa imposta pela pandemia em 2020. O arranque caberá, entre esta quinta-feira e sábado, ao Nos Primavera Sound, no Porto, com um cartaz onde se destacam, concentremo-nos apenas nos mais sonantes, Nick Cave, Pavement, Tame Impala, Gorillaz ou Beck.