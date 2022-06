Quinta na TV: Miguel Araújo, Cunha e Silva, cartazes e Cães Danados

CINEMA

Três Cartazes à Beira da Estrada

Hollywood, 00h45

Foi um dos filmes-sensação de 2017. Concorreu a sete Óscares, ganhou dois (melhor actriz principal para Frances McDormand e actor secundário para Sam Rockwell) e desencadeou acções de protesto semelhantes à que é retratada nesta história. McDormand é Mildred Hayes, mãe de uma adolescente brutalmente assassinada. Revoltada e inconformada com a falta de empenho da polícia, resolve erguer três cartazes que desafiam e apontam directamente o dedo às autoridades. É o início de uma batalha que vai envolver toda a comunidade. Também com Woody Harrelson, John Hawkes e Peter Dinklage no elenco, o filme tem argumento e realização de Martin McDonagh.

Amor, Estúpido e Louco

AXN White, 1h15

Quando Cal finalmente cura as feridas do divórcio e volta ao “activo”, percebe que as suas técnicas de sedução se tornaram obsoletas. Mas um solteirão vai ajudá-lo a transformar-se num autêntico íman. Uma comédia de Glenn Ficarra e John Requa, com Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone, Marisa Tomei e Kevin Bacon.

Cães Danados

Hollywood, 2h40

Mr. Orange, Mr. Blonde, Mr. Pink e Mr. Blue são contratados para a estreia na realização de Quentin Tarantino, que é também Mr. Brown. Um elenco admirável, os característicos diálogos afiados e uma história de acção que só podia correr mal são os traços distintivos de Tarantino nesta sua primeira obra como realizador e argumentista. Cães Danados deu um novo nome e estilo à violência filtrada pela câmara e foi aclamado pela crítica, tendo dado origem a um culto que prosseguiu com Pulp Fiction, Kill Bill ou, mais recentemente, Era Uma Vez Em... Hollywood.

SÉRIE

New Amsterdam

Fox Life, 22h20

O último episódio da quarta temporada é marcado por preparativos – para um casamento e também para um furacão. A equipa do determinado e altruísta médico Max Goodwin (Ryan Eggold) despede-se esta noite, mas não de vez, já que série tem continuação assegurada em mais uma temporada.

DESPORTO

Futebol: Portugal x República Checa

RTP1, 19h35

Directo. As equipas portuguesa e checa defrontam-se na fase de grupos da Liga das Nações, naquele que é o 100.º jogo de Fernando Santos à frente da selecção nacional. É uma oportunidade de ouro para Portugal se isolar no comando do grupo 2 do primeiro escalão, depois do empate com a Espanha e da vitória sobre a Suíça.

MÚSICA

Miguel Araújo ao Vivo na Super Bock Arena

RTP1, 23h

Registo de um dos dois concertos que o cantautor deu, no mês passado, na (esgotada) sala portuense, para celebrar uma década de carreira a solo. Passou em revista os êxitos acumulados, deu a conhecer o novo álbum, Chá Lá Lá, e tocou com os convidados Rui Veloso, António Zambujo, César Mourão, Cláudia Pascoal e Kappas.

DOCUMENTÁRIOS

Paulo Cunha e Silva - O Caos É a Mais Bela Assinatura do Mundo

RTP2, 22h55

Estreia. Realizado por Paulo Seabra, lembra a vida e obra política de Paulo Cunha e Silva (1962-2015)​, “um percurso que moldou a visão da cultura em Portugal e especialmente a cidade do Porto”, anuncia a sinopse. Conta com depoimentos de figuras de várias áreas, entre elas Miguel Von Hafe Perez, Rui Reininho, José Barros, Alexandre Quintanilha, Catarina Portas, Fernando d’Oliveira Neves, Rui Moreira, João Louro, Tiago Guedes, Guilherme Blanc e Joana Vasconcelos.

O Labirinto da Saudade

RTP2, 10h55

Adaptação da obra homónima publicada, em 1978, pelo filósofo e ensaísta Eduardo Lourenço (1923-2020). Narrada pelo próprio, aborda os traumas que, segundo o livro, definiram o povo português: quem somos, o que fizemos, que atrocidades cometemos e quais os caminhos que podemos seguir. Álvaro Siza Vieira, Gregório Duvivier, Gonçalo M. Tavares, Pilar Del Rio, Diogo Dória, Lídia Jorge e Ricardo Araújo Pereira são alguns dos interlocutores. A realização é de Miguel Gonçalves Mendes (José e Pilar); o argumento, de Sabrina Marques e Diogo Figueira.