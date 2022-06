Nova vacina da Moderna contra a Ómicron gera “uma resposta imunitária forte”

Empresa anunciou esta quarta-feira resultados preliminares sobre uma nova vacina contra a Ómicron. Espera agora que esta nova versão venha a estar disponível no final do Verão.

A Moderna revelou esta quarta-feira que a sua vacina da covid-19 que tem como alvo tanto o SARS-CoV-2 “original” como a Ómicron produz uma resposta imunitária melhor contra a variante do que a vacina original (a que tem sido usada até agora).

A nova versão da vacina contra a covid-19 conseguiu multiplicar os anticorpos neutralizantes oito vezes contra a Ómicron. A vacina foi, no geral, bem tolerada pelos mais de 400 participantes do ensaio clínico e teve efeitos secundários comparáveis a uma dose de reforço de 50 microgramas da ARNm-1273, a vacina original da Moderna contra a covid-19.

Com o nome de código ARNm-1273.214, esta nova vacina da Moderna é uma vacina bivalente e inclui 32 mutações das mais de 70 presentes na Ómicron. Uma vacina bivalente prepara o sistema imunitário para mais do que uma variante do vírus.

“Estamos a submeter os nossos dados preliminares e análise aos reguladores e esperamos que a vacina bivalente contra a Ómicron esteja disponível no final do Verão”, afirmou Stephane Bancel, administrador da Moderna, num comunicado sobre os resultados. Esta poderá assim vir a ser a vacina da Moderna para a campanha de vacinação do Outono.