Kiev pressiona Israel a vender o sistema antimísseis Iron Dome

O embaixador da Ucrânia em Israel, Yevgen Korniychuk, pediu esta terça-feira ao Governo israelita que venda o seu sistema de interceptação de foguetes militares (rockets) Iron Dome e mísseis antitanque para defender civis contra a invasão russa.

Durante uma conferência de imprensa em Tel Aviv, o embaixador disse que a Ucrânia quer comprar o sistema Iron Dome (Cúpula de Ferro, em português), alegando que os Estados Unidos não se oporiam a tal venda. Korniychuk não acusou Israel de bloquear a venda do sistema de defesa antimísseis, mas pretende que o Governo israelita apoie a Ucrânia militarmente.

Os Estados Unidos apoiam financeiramente o Iron Dome, de Israel, há cerca de uma década, fornecendo cerca de 1,6 mil milhões de dólares (cerca de 1,4 mil milhões de euros) para a sua produção e manutenção, de acordo com o Serviço de Pesquisa do Congresso.

O sistema Iron Dome foi projectado para interceptar e destruir rockets de curto alcance disparados contra Israel.

Korniychuk também disse que Israel recusou na semana passada um pedido dos EUA para a Alemanha entregar mísseis antitanque Spike.

Israel tem limitado o seu apoio à Ucrânia à ajuda humanitária e era o único país que operava um hospital de campanha dentro do país no início do ano. O país teme que ajudar a Ucrânia militarmente possa incomodar a Rússia, que tem presença militar na vizinha Síria.

Israel, que realiza ataques frequentes contra alvos inimigos na Síria, depende da Rússia para a coordenação de segurança.