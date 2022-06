Dave Chappelle e Chris Rock marcam espectáculo conjunto para Londres

Os comediantes norte-americanos Dave Chappelle e Chris Rock vão actuar em conjunto a 3 de Setembro na O2 Arena, em Londres. O espectáculo de comédia reunirá os dois mediáticos humoristas que nos últimos meses foram agredidos em palco.

O anúncio que a promotora Live Nation divulgou esta terça-feira através da rede social Twitter indica apenas que os dois humoristas vão protagonizar “uma noite de comédia de classe mundial” e que os bilhetes serão postos à venda no dia 10 de Junho, com pré-venda a partir da véspera. Embora não tenham sido anunciadas mais datas, na página da Live Nation um outro espectáculo da dupla parece agendado para dias depois, em Amesterdão.

Não é claro se a temática do espectáculo passará pelos episódios de violência de que ambos foram vítima recentemente nos EUA. Chris Rock foi esbofeteado na última cerimónia de entrega dos Óscares pelo actor Will Smith, na sequência de um comentário sobre a cabeça rapada de Jada Pinkett Smith, mulher do actor; pouco mais de um mês depois, Chappelle foi atirado ao chão por um homem que assistia a um dos seus espectáculos no Hollywood Bowl.

Rock estava no evento em que Chappelle foi agredido, e ambos comentaram o caso em palco depois de a escaramuça se ter resolvido; dias depois, também se juntaram num clube de comédia brincando com os ataques de que foram alvo.

Will Smith abandonou a Academia dos Óscares e ficou proibido de estar presente nas cerimónias da próxima década. O agressor de Chappelle, Isaiah Lee, está detido, embora o comediante não tenha apresentado queixa.