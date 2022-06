Pereira Cristóvão quer anular condenação no caso Cardinal por recurso a metadados

Ex-dirigente do Sporting interpôs recurso para rever sentença por denúncia caluniosa de um árbitro de futebol. Este é um dos primeiros processos a dar entrada no tribunal após a declaração de inconstitucionalidade da “lei dos metadados”.

Em Fevereiro de 2017, o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) condenou o antigo vice-presidente do Sporting (2011-2012) pelo crime de denúncia caluniosa do árbitro José Cardinal, em cuja conta bancária teria depositado dois mil euros, para o acusar posteriormente de corrupção. Foi punido com três anos de prisão e o pagamento de uma indemnização de 25 mil euros. Paulo Pereira Cristóvão defendeu sempre a sua inocência e pretende agora anular a sentença, por esta se basear em metadados recolhidos pela investigação criminal, fundamentais para a condenação.