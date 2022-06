“Não tinha sentido, em lado nenhum, esta adoração por Portugal, pelos vinhos, pelo produtor”

Quem participa pela primeira vez no Vinhos de Portugal no Brasil surpreende-se por encontrar um público tão conhecedor do vinho português. Rita Nabeiro, da Adega Mayor, no Alentejo, e Antonina Barbosa, da Falua, do Tejo, são duas produtoras que se estrearam nesta 9.ª edição do evento organizado pelos jornais PÚBLICO, de Portugal, e O Globo e Valor Económico, do Brasil, em parceria com a ViniPortugal e curadoria da Out of Paper. “São pessoas que sabem fazer perguntas”, diz a enóloga da Falua no final dos três dias do evento no Rio de Janeiro (segue agora para São Paulo, onde acontece entre 9 e 11). “Foi uma surpresa. Sentimos que 70% das pessoas são muito informadas e isso é óptimo.”