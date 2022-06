Cristina Oliveira e João Baião: cúmplices nos bastidores do palco e da vida

Fecha-se o pano ou desligam-se as câmaras, despem-se as personagens, restam os actores tal como são e as suas amizades despidas de didascálias. Fora de cena, partilham emoções, conquistas e tragédias que podiam ter saído da ficção, mas são pura realidade. Em comum, têm a paixão pela representação, que foi, muitas vezes, a faísca que fez despertar uma amizade, mas há muito mais que os une.

“Porta dos Artistas”, lê-se na placa na lateral do Teatro Tivoli, em Lisboa. É por lá que entram os actores Cristina Oliveira e João Baião, por aqueles dias em cena com os Monólogos da Vacina. “Se alguém gravasse a parte de trás deste espectáculo, seria outro tão bom como o que está à frente do palco”, revela, entre gargalhadas, a actriz. Os dois contracenam há décadas e a cumplicidade, notória em palco, é impossível de esconder depois de as cortinas se fecharem.