Mulher baleada na cabeça em Arouca em estado grave

Em declarações à agência Lusa, o comandante dos bombeiros de Fajões, Ricardo Fernandes, explicou que a corporação recebeu pelas 2h05 desta madrugada um alerta para uma situação de uma pessoa baleada em Escariz, no concelho de Arouca, distrito de Aveiro. Quando os bombeiros chegaram ao local deparam-se com uma mulher no interior de uma viatura, “no lugar do pendura”, com uma “lesão no crânio compatível com o uso de arma de fogo”.

O alegado agressor, e ex-companheiro com quem a vítima teve uma relação de cerca de 20 anos e com quem teria encontros pontuais nos últimos tempos, foi localizado este sábado de manhã, num “edificado abandonado junto à sua residência, com lesões nos membros superiores”, adiantou o comandante Ricardo Fernandes.

“As autoridades estão a dar assistência para ser levado para o hospital de Santa Maria da Feira pelas autoridades”, acrescentou.

O homem regressou a casa, onde estavam os seis filhos - uns do casal outros de relações anteriores -, e confessou o crime e tentou pôr termo à vida à frente dos filhos com arma de fogo.

Segundo o comandante Ricardo Fernandes, os filhos contaram que a arma não disparou e que o homem se colocou em fuga, tendo só sido localizado hoje de manhã.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Aveiro disse à Lusa que no local estiveram oito elementos da GNR, uma equipa médica do INEM, uma equipa de psicólogos do INEM e quatro elementos dos Bombeiros de Fajões.