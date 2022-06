Professores do Ohio vão poder levar armas para as escolas com 24 horas de treino

Proposta de lei foi aprovada pela maioria republicana no estado norte-americano e vai ser promulgada pelo governador nos próximos dias. Professores dizem que a medida abre a porta a mais tragédias nas escolas.

Menos de duas semanas depois de um atacante ter matado a tiro 19 crianças e duas professoras numa escola primária no Texas, os legisladores do Partido Republicano do Ohio — um dos estados norte-americanos onde há poucos obstáculos ao uso e porte de armas — aprovaram uma lei que autoriza professores e outros funcionários escolares a andarem armados nas escolas, depois de cumprirem uma formação de 24 horas.