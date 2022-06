Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

As forças ucranianas afirmam terem recuperado cerca de 20% do território inicialmente perdido para a Rússia na cidade de Severodonetsk. As tropas russas demoliram pontes na mesma cidade para impedir a chegada de reforços ucranianos. Entretanto, mais de 14.000 cidadãos ucranianos são acusados de colaborar com Moscovo. Este artigo será actualizado ao longo do dia.

► As forças ucranianas recuperaram cerca de 20% do território inicialmente perdido para a Rússia, em Severodonetsk, em Lugansk, o principal foco dos combates neste momento. O governador regional, Serhiy Gaidai, disse que os russos tinham estado a atacar e a avançar sobre as posições ucranianas durante várias horas, tendo acabado por ser repelidos.

► As forças russas explodiram pontes sobre o rio Seversky Donets para impedir que a Ucrânia traga reforços militares e forneça ajuda a civis na cidade de Severodonetsk, disse o governador da região de Lugansk.

► Mais de 1400 cidadãos ucranianos são acusados de colaborar com o exército russo, sendo que as autoridades ucranianas já detiveram alguns suspeitos, revela o Guardian. Havendo muitas formas de colaboração, será difícil, para as autoridades, garantir as punições adequadas. “Há pessoas que estavam ansiosas para ingressar no outro exército, há pessoas que colaboraram porque queriam salvar as suas vidas, e também há pessoas que foram forçadas a colaborar sob ameaça”, explica Ilko Bozhko, militar ucraniano.

► O Sul da Europa espera a chegada de mais de 150.000 migrantes este ano, devido à escassez de alimentos causada pelo conflito ucraniano, por via da falta de exportações de cereais, em zonas do Médio Oriente e do Norte de África, muito dependentes da Ucrânia. Cerca de 36.400 requerentes de asilo e migrantes já desembarcaram este ano em Itália, Espanha, Grécia, Chipre e Malta, avançou a agência da ONU para os refugiados.

► A Comissão Europeia não está a considerar neste momento um bloqueio ao gás russo, disse o comissário para os Assuntos Económicos, Paolo Gentiloni. “Não há sanções fora da mesa. Mas ao dia de hoje não estamos a falar de um bloqueio de gás. A questão é atingir a Rússia, mas sem nos prejudicar demasiado”, disse.

► O secretário-geral da NATO falou com o Presidente da Turquia sobre a adesão da Finlândia e Suécia. Segundo partilhou no Twitter, Stoltenberg teve um “telefonema construtivo” com Erdogan, apelidou a Turquia de “aliado valioso” e elogiou os esforços turcos para intermediar um acordo para garantir o transporte seguro de cereais da Ucrânia, face à escassez global de alimentos causada pelo conflito militar. Para o país, a cimeira da NATO, em Junho, não representa um prazo para apresentar uma decisão acerca da adesão dos dois países nórdicos à Aliança Atlântica.

► Os serviços secretos da Ucrânia estão em contacto com soldados que foram capturados pelas forças russas em Azovstal, e Kiev está a fazer o possível para garantir que serão libertados, disse o ministro do Interior ucraniano, Denys Monastyrskiy. A Ucrânia quer que os combatentes sejam libertados numa troca de prisioneiros, mas alguns deputados russos já exigiram que alguns soldados fossem julgados.

► Uma igreja em Donetsk, construída em 1526, foi atingida por bombardeamentos russos, tendo ficado em chamas. Segundo a imprensa ucraniana, até ao momento não se registaram vítimas naquele ataque. Mas os danos naquele património histórico são graves.