Partidos têm até 20 de Junho para entregar propostas sobre debates com o Governo

Aprovado o Orçamento do Estado, o Parlamento retoma os temas pendentes. A discussão em torno do modelo de debates quinzenais é uma das prioridades. Esta manhã, o grupo de trabalho que acompanha o tema fechou o calendário para a apresentação de propostas.

Os partidos têm até 20 de Junho para apresentar as suas propostas para o novo modelo de debates com o Governo, que actualmente levam o primeiro-ministro ao Parlamento a cada dois meses. O calendário foi fechado esta sexta-feira, numa reunião do grupo de trabalho que acompanha as alterações ao regimento da Assembleia da República.