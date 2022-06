Direcção da bancada do PSD coloca lugares à disposição de Montenegro

Rui Rio e Paulo Mota Pinto reuniram-se com o líder eleito do PSD para tratar da transição.

Os lugares da direcção da bancada parlamentar do PSD estão nas mãos do novo líder do partido. Foi esse o espírito que saiu da reunião da direcção do grupo parlamentar que aconteceu esta quinta-feira de manhã, antes dos encontros entre Luís Montenegro e o líder da bancada Paulo Mota Pinto e o ainda presidente em funções Rui Rio, que viriam a decorrer à tarde.