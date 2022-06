PSD em transição: Montenegro já se reuniu com Rio e Mota Pinto

Luís Montenegro, que foi eleito líder do PSD no sábado passado, já se encontrou com Rui Rio e com Paulo Mota Pinto. As reuniões foram divulgadas nas redes sociais e decorreram longe dos olhares dos jornalistas.

Ao início da tarde desta quinta-feira, Rui Rio, que estará em funções até ao congresso do princípio de Julho, recebeu Luís Montenegro, na sede do partido, segundo o site do PSD.

“Em cima da mesa esteve essencialmente todo o processo de transição da liderança, tanto do ponto de vista logístico como político”, segundo a nota publicada no site acompanhada por uma fotografia dos dois sociais-democratas.

Na reunião foram abordados “ainda temas relacionados com a actualidade política nacional e do partido”, refere a mesma nota, acrescentando que “foi feito o balanço do congresso do PPE”, que se realizou em Roterdão, nos últimos dois dias, e que contou com a presença de Rio.

Momentos depois, o líder eleito deu conta, no Twitter, de que se encontrou e “trocou impressões” com Rui Rio e “depois” com Paulo Mota Pinto, líder da bancada.

Na sequência das eleições diretas do passado sábado, tive ocasião de me encontrar esta tarde e trocar impressões, primeiro com o Dr. Rui Rio, e depois com o Dr. Paulo Mota Pinto. https://t.co/KBOmNilbTX — Luís Montenegro (@LMontenegroPSD) June 2, 2022

No Parlamento, em declarações aos jornalistas, Rui Rio confirmou que trataram da transição e que falaram sobre a situação política do país, mas que não abordaram a questão da liderança parlamentar. Questionado sobre se Montenegro poderia indicar que gostaria de trabalhar com outro líder parlamentar, tal como o actual presidente fez em 2018, Rui Rio disse que não queria comentar: “Não é da minha lavra. Seria de mau tom meter-me onde não sou chamado.” O ainda líder do PSD disse apenas que alterações nos órgãos nacionais “só depois do congresso”.

Relativamente à proposta de referendo do Chega sobre a eutanásia, Rui Rio defendeu que será dada liberdade de voto aos deputados tal como aconteceu anteriormente. Sobre a sua saída do Parlamento, o ainda líder confirmou que deverá deixar o mandato em Setembro. Paulo Mota Pinto não quis prestar declarações aos jornalistas.

Em 2018, quando Pedro Passos Coelho passou o testemunho a Rui Rio, os dois líderes reuniram-se na sede do PSD e falaram à comunicação social.