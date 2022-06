Quero ser dono da minha morte (tanto quanto é possível)

Nos debates da revisão programática de 1992, o personalismo foi um dos pontos mais discutidos na comissão política do PSD, com um papel activo de Durão Barroso e Silva Marques e particular atenção de Cavaco Silva.

A decisão do Grupo Parlamentar do PSD de aceitar a liberdade de voto na questão da eutanásia corresponde inteiramente a um aspecto fundamental do programa do partido. Verdade seja dita que também a decisão de referendar corresponderia, em ambos os casos por razões idênticas. Tanto há legitimidade na votação parlamentar desta matéria como numa consulta popular, embora as dificuldades de uma e de outra sejam desiguais.