Biden já elogia príncipe herdeiro saudita e prepara-se para o visitar

O candidato Biden queria ver a Arábia Saudita tratado como “pária” por causa do assassínio do jornalista Jamal Khashoggi. Com a guerra da Ucrânia e o aumento dos preços do petróleo, reaproximação a Riad tornou-se mais inevitável.

Em Abril, um tribunal turco decidiu (a pedido do procurador) transferir para a Arábia Saudita o julgamento dos 26 acusados de matar Jamal Khashoggi. A decisão enterrou o processo e explica-se com a crise económica turca e a necessidade de Recep Tayyip Erdogan atrair investimento antes das eleições do próximo ano. Se a Turquia acabou com qualquer hipótese de justiça, será Joe Biden a devolver a Mohammed bin Salman o sentimento de total impunidade: no fim do mês, quando o Presidente norte-americano visitar a monarquia do Golfo vai encontrar-se com o príncipe herdeiro saudita, que a CIA diz ter autorizado o assassínio do jornalista dissidente que residia nos Estados Unidos.